Il Lugano è atteso da un weekend di passione. Una due giorni che, nei migliori degli scenari, potrebbe regalare ai bianconeri l’accesso ai playoff a due gare dal termine della regular season. Tutto molto bello. Sulla strada di Chiesa e compagni ci saranno però due agguerritissime avversarie dirette: venerdì sera il Friburgo e sabato il Berna. «Ma non facciamo ancora calcoli» si affretta a dire il tecnico Serge Pelletier, dopo l’allenamento svolto a porte chiuse dalla sua squadra. «Ci siamo allenati bene in questi giorni, per questo sono convinto che contro il Friburgo avremo tutte le carte in regola per fare risultato». Per la sfida in programma alla BCF Arena torneranno a disposizione i difensori Riva e Postma, che con Chorney e il neoarrivato Ryno si giocherà un posto nel lineup bianconero: «Sì, potrebbe già essere arrivato il momento di Ryno. Con sei stranieri a disposizione faremo le nostre valutazioni e poi decideremo». Di certo per Pelletier è arrivato il momento di tornare a «casa», nella sua Friburgo allenata dal 2000 al 2002 e dal 2006 al 2011. E ciò dopo che proprio contro i burgundi – il 3 gennaio scorso – era arrivata la prima vittoria sulla panchina del Lugano: il proemio di un 2020 sin qui quasi perfetto. «Non sarà la prima volta da tecnico avversario, anche se sicuramente non mancheranno le emozioni per questo ritorno. Sia al sottoscritto sia alla squadra, alla luce dell’importanza del match» commenta il coach. Già, a fare la differenza potrebbero essere i nervi, in una pista che tradizionalmente si esalta nei momenti migliori dei burgundi ma si spazientisce in fretta se le cose vanno male: «È sicuramente un aspetto sul quale porrò l’accento con i miei giocatori. Quando la partita sui binari giusti i tifosi friburghesi possono incantare e spingere letteralmente i propri beniamini. Spesso però bastano due o tre passaggi sbagliati per dare il via ai fischi del pubblico di casa. Dovremo insomma essere bravi a far pendere questo fattore dalla nostra parte».