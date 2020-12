Il bus del Lugano, alla Tissot Arena, ci è arrivato in un mare di nebbia. Non esattamente il miglior viatico per una squadra reduce da venti giorni di stop, una quarantena di quelle toste e - per questo motivo - già avvolta da parecchi interrogativi. Dubbi che il ghiaccio - infine ritrovato - ha spazzato via con il passare dei minuti. Sì, la squadra di Serge Pelletier ha risposto presente. Eccome. E lo ha fatto contro un avversario, il Bienne, che stava vivendo un buon momento, soprattutto tra le mura amiche. Sia fisicamente, sia in termini di gioco e dunque di occasioni create, Arcobello e compagni hanno convinto. La rete trovata in entrata di overtime da Heed ha non a caso premiato la migliore compagine in pista. Certo, la fine del primo tempo e l’inizio del secondo sono stati sofferti. Soffertissimi...