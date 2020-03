Spostamenti nel calcio, rinvii nel tennis. Oggi sono state prese molte decisioni importanti nel mondo dello sport. Rimane invece ancora in bilico il campionato del mondo di hockey su ghiaccio in programma a Zurigo e Losanna dall’8 al 24 maggio. Se il buonsenso dice che ben difficilmente la manifestazione potrà avere luogo, la Federazione internazionale del disco su ghiaccio preferisce per ora temporeggiare. La IIHF ieri si è riunita in videoconferenza per fare il punto della situazione. Una riunione alla quale hanno preso parte tutte le parti in causa, comprese le squadre nazionali che dovrebbero – o dovevano? – partecipare ai Mondiali. «Purtroppo al momento – ha fatto sapere il presidente dell’IIHF René Fasel – non può essere presa nessuna decisione definitiva riguardo allo svolgimento dei Campionati del mondo. Gli investitori stanno discutendo in un contesto obiettivamente molto difficile, che tocca anche molti Paesi partecipanti». A chiarire il concetto, e a ricondurlo a una semplice questione finanziaria, è però stato il vicepresidente della IIHF Kalervo Kummola. Al portale finlandese is.fi il dirigente ha precisato che «la decisione di annullare non è stata presa martedì perché i negoziati con le autorità svizzere e la compagnia assicurativa sono ancora in corso». Tradotto, la Federazione internazionale sta speculando: si spera infatti che il Consiglio federale estenda il divieto di eventi fino alla fine di maggio, annullando indirettamente i Mondiali. Un passo in questo senso compiuto ora dalla IIHF rischierebbe invece di vanificare la richiesta di rimborso all’assicurazione. Nel frattempo sono comunque stati cancellati i Campionati del mondo di Division I, che dovevano tenersi da fine aprile ad inizio maggio a Lubiana (Slovenia) e a Katowice (Polonia).