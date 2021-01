Per il Lugano domenica c’è il Davos

Il medico cantonale bernese ha messo il Berna in quarantena fino al 17 gennaio a causa di diversi casi di positività al coronavirus. La partita in programma domenica alla Cornèr Arena contro il Lugano è rinviata. I bianconeri non resteranno però a riposo: la Lega ha deciso che i bianconeri - sempre domenica - ospiteranno il Davos. E sempre i grigionesi scenderanno di nuovo in Ticino domenica 17 gennaio, quando la squadra di Serge Pelletier avrebbe dovuto intraprendere la trasferta alla PostFinance Arena.