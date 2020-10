Un avvio da sogno in questo nuovo campionato. Un Lugano solido e spettacolare ha messo sotto senza tanti complimenti gli ZSC Lions: i bianconeri si sono imposti per 4-0 e guardano ora con fiducia al derby ella Valascia. Tra i principali protagonisti della sfida il canadese Daniel Carr, autore di una doppietta.

Primo tempo

La prima occasione è per gli ZSC Lions: Arcobello perde il disco in fase offensiva, Phil Baltisberger parte tutto solo ma al 3’35’’ Schlegel fa buona guardia. Il Lugano sfrutta però il suo primo power-play: entrata veloce nel terzo di Heed e tiro di Bürgler che all’8’30’’ fa secco Flüeler. Poco dopo i bianconeri superano bene la prima inferiorità numerica di serata (espulso Arcobello). La sfida è equilibrata, entrambe le squadre sanno rendersi pericolose in fase offensiva. Al 17’28’’ il Lugano raddoppio: è Carr a concludere in rete una spettacolare azione della seconda linea.

Secondo tempo

Lo Zurigo inizia il periodo spingendo, ma è il Lugano a crearsi un’ottima occasione al 23’20’’: Morini si presenta solo davanti a Flüeler, ma non riesce a batterlo. Il terzo gol arriva poco dopo: Boedker tocca per Fazzini che al 27’01’’ lascia partire uno dei suoi imparabili tiri di polso. I Lions rimangono comunque pericolosi, a folate, e Schlegel è costretto a sfoderare alcuni difficili interventi. In un paio di occasioni il portiere bianconero deve addirittura superarsi. Il Lugano insomma soffre ma regge bene, anche se solo riesce a mettere sotto pressione la difesa dei Lions solo in maniera estemporanea.

Terzo tempo

Il tempo comincia con una clamorosa opportunità per Alessio Bertaggia: al 40’30’’ l’attaccante si presenta solo davanti a Flüeler, che ha però la meglio. Scampato il pericolo, gli ZSC Lions riprendono a spingere dalle parti di Schlegel. Al 46’46’’ Matteo Nodari finisce sulla panchina dei cattivi per aggancio: il box bianconero è però perfetto. La partita prosegue sulla stessa falsariga, con i Lions più attivi davanti e il Lugano pronto a ripartire con veloci contropiedi. E in uno di questi, al 50’41’’, Carr devia in rete un appoggio di Loeffel. È il gol che chiude definitivamente i conti.

