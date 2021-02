Un punto di carattere, in rimonta, in casa della capolista. Battuto malamente domenica dal Rapperswil, il Lugano ha mostrato una buona reazione. Lo Zugo ha dominato il primo tempo, trovando però una sola rete. Nel periodo centrale, dopo il raddoppio contestato di Thorell, la squadra di Pelletier non si è lasciata abbattere, tornando rapidamente in parità. Al termine di una terza frazione combattuta, Shore ha deciso la sfida dopo 1’45’’ di supplementare.

Primo tempo

I padroni di casa dettano il ritmo, i bianconeri inseguono il disco. All’8’02’’, però, è Bürgler a trovarsi a tu per tu con Genoni, servito da un avversario. Il numero 87 non ne approfitta sparando addosso al portiere. Al 9’51’’ Suri rimedia 5’ e penalità di partita per una carica alla testa di Gross. In situazione di penalità differita, lo Zugo cade in un goffo cambio scorretto schierando sette giocatori di movimento. All’11’33’’, in 4 contro 4, Klingberg sfrutta una fase di confusione davanti a Schlegel per insaccare l’1-0, con i bianconeri (Loeffel su tutti) immobili. Nei successivi 3 minuti con l’uomo in più i Tori non affondano. I bianconeri limitano i danni, provandoci con Boedker al 15’30’’ e con una spettacolare discesa di Heed al 17’.

Secondo tempo

Lo Zugo si fa minaccioso dopo appena 15 secondi, ma Schlegel è attento su Klingberg. Al 20’21’’ i bianconeri conquistano la loro prima superiorità numerica, senza ottenerne granché. Nei minuti successivi la squadra di Pelletier vive una fase positiva, facendosi preferire ai padroni di casa. I Tori tornano a premere al 30’ con Bertaggia espulso: Schlegel salva su Simion. La squadra di Tangnes però non si ferma e al 32’40’’ trova il raddoppio con Thorell. Gli arbitri accordano la rete dopo analisi video nonostante una più che sospetta ostruzione dello svedese su Schlegel. Invece di lasciarsi abbattere, il Lugano reagisce prontamente accorciando le distanze nel giro di 22 secondi: tiro di Wellinger, deviazione vincente di Boedker. Non è tutto: al 36’52’’, con Diaz espulso, il power-play bianconero trova il 2-2 con Arcobello. Stavolta è lo Zugo a reagire in fretta, ma il palo ferma una spettacolare incursione di Klingberg al 37’44’’. Si chiude con Chiesa penalizzato.

Terzo tempo e overtime

Il Lugano riparte senza Loeffel, vittima di un duro check rimasto impunito nelle fasi finali del periodo centrale. Per i bianconeri è un inizio di sofferenza, ma al 45’40’’ un’ostruzione di Kovar su Schlegel permette ad Arcobello e compagni di tornare a giostrare in 5 contro 4: Genoni è attento su alcuni dischi sporchi. A cambiare completamente lo scenario in favore dei padroni di casa ci pensa un bastone alto di Bertaggia, che al 54’23’’ colpisce Klingberg al volto e rimedia 2’+2’ di penalità. A togliere pressione, al 45’39’’, ci pensa un ingenuo fallo in attacco di Thorell. Tutto, però, torna complicatissimo al 57’40’’, quando Wolf colpisce al volto il solito Klingberg e il Lugano si ritrova per 49 secondi in 3 contro 5. Schlegel e il box-play, però, sono eroici, resistendo fino all’overtime. Boedker fallisce a tu per tu con Genoni, imitato da Kovar sul ribaltamento di fronte. Shore decide la sfida 61’45’’ sfruttando il lavoro di Klingberg.

