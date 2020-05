Spunta un nuovo nome per l’attacco del Lugano. È quello del nazionale danese Mikkel Boedker, ala «left», classe 1989. Attualmente è in forza agli Ottawa Senators. Vanta dodici stagioni in NHL con 743 partite, 124 gol e 220 assist. Ha giocato otto anni con gli Arizona Coyotes e due con i San Jose Sharks, inframezzati da una breve parentesi in Colorado.