«Come abitudine sino ad oggi, l’HCL desidera anche in regime COVID dare la possibilità di assistere alla sua prima esibizione stagionale non soltanto agli abbonati ma anche agli altri tifosi bianconeri. Le restrizioni in vigore sulla presenza di pubblico agli eventi sportivi e la presenza allo stadio degli addetti ai lavori ci permettono di mettere a disposizione per il pubblico 800 posti. L’entrata sarà pertanto gratuita e garantita alle prime 800 persone che si registreranno tramite la piattaforma “Prenota Lugano” messa a disposizione dalla Città di Lugano», s legge in una nota della società.