Mestamente, matite e taccuini sono stati riposti nel cassetto. Inutile, per gli appassionati di hockey in tutto il globo, continuare a fantasticare. Divertirsi a stilare selezioni stellari, componendo terzetti d’attacco e coppie difensive da capogiro, è ormai di fatto esercizio sterile. La National Hockey League (NHL) a Pechino non ci sarà. Come a Pyeongchang nel 2018, i giocatori che militano nel massimo campionato nordamericano non prenderanno parte al torneo olimpico. La decisione, già nell’aria da qualche giorno, è stata definitivamente ufficializzata oggi dal commissioner della lega Gary Bettman e dal rappresentante del sindacato dei giocatori Donald Fehr. Un annuncio che ha spazzato via le ultime speranze di chi sognava di tornare a godere di epiche battaglie, con in pista la crème de...