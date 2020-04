L’Hockey Club AmbrÌ-Piotta ha rinnovato per un’ulteriore stagione il contratto con il difensore Michael Ngoy.

Michael Ngoy si appresta a disputare la sua quinta stagione in maglia biancoblù e la ventesima in Lega Nazionale A. Nella sua lunga carriera, il classe ’81 ha collezionato 988 presenze in National League condite da 154 punti (34 gol e 120 assist) con le maglie di Losanna, Friborgo e Ambrì.