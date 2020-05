L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che l’attaccante Patrick Incir si è sottoposto venerdì scorso ad un intervento operatorio alla caviglia sinistra. L’intervento si è reso necessario per il manifestarsi di dolori al carico dovuti ad una lesione cartilaginea a seguito di una discata subìta nello scorso mese di febbraio. I tempi di recupero per Incir sono stimati in 5-6 mesi.