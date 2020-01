Era la partita da vincere ad ogni costo contro un avversario diretto nella lotta per accedere ai playoff. Ed invece il Lugano l’ha persa ed è tornato sotto la linea. Era l’occasione d’oro, davanti ai propri tifosi, di spiccare un volo forse decisivo in vista dei giochi per il titolo. Ed invece il Lugano l’ha sprecata. Era il momento di dimostrare di aver effettuato un salto di qualità...