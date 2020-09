«Giocare contro l’Ambrì è sempre qualcosa di speciale». Parole di Inti Pestoni, che stasera con il suo Berna affronterà in amichevole i biancoblù. È l’occasione giusta per scambiare quattro chiacchiere con l’attaccante ticinese che non nasconde il suo sogno nel cassetto: finire un giorno la carriera in maglia biancoblù.

Come ha trascorso Inti Pestoni questi lunghi mesi di pausa?

«Nella fase iniziale della pandemia di coronavirus sono rimasto a Berna, visto che la situazione sanitaria in Ticino era più critica. Dopo la fine del campionato ho staccato per un paio di settimane, prima di ricominciare ad allenarmi da solo seguendo il programma individuale che aveva studiato per me il preparatore atletico del Davos. In seguito abbiamo cominciato la fase di preparazione a secco di squadra, ma con gruppi...