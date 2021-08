Il figlio della Valle è tornato a casa. Dopo cinque anni in giro per la Svizzera – con tappe a Zurigo, Davos e Berna – un titolo con i Lions e una Coppa nazionale con gli Orsi, Inti Pestoni è di nuovo un giocatore dell’Ambrì Piotta. Il ragazzo è diventato un uomo: «Sono maturato – spiega – ma il mio carattere non è cambiato».

Capelli lunghi, baffetti, tatuaggi e il solito sguardo di chi sembra sul punto di combinarne una. Inti Pestoni, come il figliol prodigo, alla fine è tornato a casa. Cinque anni, in fondo, sono passati in fretta. Il tempo di vincere un titolo con gli ZSC Lions, di effettuare un breve passaggio da Davos e di conquistare una Coppa Svizzera con il Berna. Il richiamo della Valle lo ha riportato in Ticino, nel suo Ambrì, undici anni dopo il suo esordio in Serie A. «È stato abbastanza...