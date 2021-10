Dopo cinque stagioni, Inti Pestoni torna a giocare un derby con il Lugano. L’ultimo – in cui era stato grande protagonista con il «game winning gol» in una sfida finita 6-4 per l’Ambrì Piotta – risale al 27 febbraio 2016. Alla Valascia. Ne è passata di acqua sotto i ponti e, anche se non lo dice ad alta voce, il figlio della Valle ha tanta voglia di tornare a colpire contro i bianconeri. «A dire il vero – afferma con un sorriso – fino a ieri mattina non ho avuto molto tempo per pensare al Lugano. Le mie due bimbe sono malate e in casa in questi giorni è un casino (ride, NdR). Però non lo nascondo, i derby mi sono mancati parecchio. Sono felice di ricominciare ad affrontare i bianconeri con la maglia biancoblù: nella nuova pista, inoltre».

Leventinese ovunque

Sfidare il Lugano con addosso un’altra...