Il Lugano è vicino all’ingaggio di Philipp Kurashev per i primi mesi del campionato, in attesa dell’inizio della nuova stagione in Nordamerica. Secondo nostre informazioni il centro elvetico di origine russe, protagonista con la Svizzera ai Mondiali slovacchi del 2019, si trova già in Ticino e da venerdì potrebbe allenarsi con i bianconeri. Manca solo l’accordo con la sua franchigia di NHL, i Chicago Blackhawks.