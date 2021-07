L’Ambrì Piotta ha concluso uno scambio di giocatori con il Berna: Christian Pinana va nella capitale, Simone Terraneo approda in Leventina. I biancoblù e Pinana hanno deciso di comune accordo di separarsi nonostante il contratto ancora valido per le prossime due stagioni. Giocatore e club hanno ritenuto opportuno cercare una nuova destinazione che permettesse al difensore ticinese di rilanciare la sua carriera dopo tante stagioni condizionate da infortuni che hanno fortemente influenzato il suo impiego sul ghiaccio. Classe 1997, Pinana lascia l’HCAP dopo aver disputato 100 partite in 6 stagioni e collezionato 3 gol e 18 assist. In valle torna il terzino classe 2004 Simone Terraneo, dopo una parentesi di due anni a Berna. Cresciuto nel settore giovanile biancoblù e fresco di convocazione in Nazionale U18, ha messo la firma su un contratto valido per le prossime quattro stagioni più un’opzione in favore del club per un’ulteriore stagione. Oltre a Terraneo, il Berna presterà all’Ambrì un giocatore della sua prima squadra per la prossima Coppa Spengler.