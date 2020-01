Nel corso del primo tempo della partita disputata martedì a Bienne, Christian Pinana si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un contrasto fortuito. Per il difensore classe ’97 sarà necessaria un’operazione e nei prossimi giorni si deciderà quando intervenire chirurgicamente. I tempi di recupero per Pinana sono stimati in 6-8 mesi e dunque la sua stagione è terminata, comunica l’Hockey Club Ambrì Piotta.