Con Giovanni Morini che per l’occasione indossava la fascia di capitano, alla Corner Arena il Lugano ha sconfitto in amichevole nel tardo pomeriggio di oggi l’Olten per 8-1. I bianconeri di Serge Pelletier sono andati a segno già quattro volte nei primi venti minuti mettendo in cassaforte il risultato. In bella evidenza si è messa la prima linea formata in difesa da Loeffel e Marti (autore di una doppietta) e in attacco da Arcobello, Fazzini e Boedker, con quest’ultimo che alla fine ha contabilizzato tre punti sul foglio partita. Gli 800 spettatori presenti, tutti con la mascherina, hanno applaudito convinti anche il centro della seconda linea Herburgher e il difensore Wolf, che faceva coppia con Chiesa, per aver dimostrato di essersi inseriti già a meraviglia nelle trame di gioco richiesta dal tecnico svizzero-canadese. Da segnalare, infine, la buona prestazione del giovane Fadani, inserito a metà partita a difendere la gabbia bianconera al posto di Zurkirchen.