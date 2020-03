Nessuna fumata bianca. Com’era prevedibile d’altronde in un momento in cui l’emergenza coronavirus appare ancora indecifrabile. La Lega nazionale di hockey su ghiaccio e i club, riunitisi martedì in via straordinaria, hanno rimandato ogni decisione definitiva a venerdì. Solo dopo che il Consiglio federale avrà aggiornato le proprie direttive circa lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, si saprà se playoff e playout avranno luogo. E in caso affermativo secondo quale formula e calendario: in sostanza con o senza tifosi.