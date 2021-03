Daniele Grassi è visibilmente amareggiato: «Non abbiamo giocato male, ci abbiamo provato in tutti i modi, ma da qualche partita a questa parte facciamo fatica a trovare la via del gol e ad essere furbi nei momenti decisivi. Ci manca sempre qualcosa davanti alla porta. Non è un momento facile, ma dobbiamo cercare di ricompattarci per l’importante trasferta di Rapperswil». Stasera contro i Lakers i biancoblù si giocano una fetta di pre-playoff, ma il capitano leventinese non vuol sentir parlare di sfida decisiva: «Contro i sangallesi giocheremo ancora una volta alla Valascia e credo che questa corsa si giocherà nelle ultime giornate. Spetterà a noi mantenere i nervi saldi e spingere ancora di più sul gas. Dobbiamo andare a cercare quella fortuna che ultimamente, purtroppo, un po’ ci manca».