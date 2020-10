L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che l’attaccante Diego Kostner è risultato positivo al test del Covid-19 a cui si è sottoposto nella giornata di oggi. Ieri sera Diego ha accusato lievi sintomi influenzali e stamattina non si è presentato all’allenamento come da protocollo. Il giocatore sta bene e si trova in isolamento presso la sua abitazione. L’Ufficio del medico cantonale ha predisposto la quarantena per tutta la squadra fino a giovedì 5 novembre. Di conseguenza la partita di domenica contro l’EV Zug è rimandata a data da stabilirsi.