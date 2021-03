Primi rigori stagionali e ottavo successo consecutivo per il Lugano, impostosi 6-5 a Davos. Un passo probabilmente decisivo per accedere direttamente ai playoff. I bianconeri possono comunque mangiarsi le mani per aver sprecato un doppio vantaggio di tre reti (4-1 al 27’43’’, 5-2 al 35’26’’), subendo la rimonta grigionese in appena 2’36’’ a cavallo tra secondo e terzo tempo. Come nel derby della sera prima, la squadra di Pelletier ha concesso troppo all’avversario, in particolare nel periodo centrale, nel quale ha di nuovo subito quattro reti. Ma alla fine è di nuovo festa bianconera. Da segnalare le prime due reti stagionali di Lammer.

Primo tempo

Il Lugano parte all’attacco, impegnando subito Mayer. All’1’51’’ i bianconeri passano in vantaggio grazie a Herburger, che confeziona una bella combinazione con Lammer. All’origine della rete vi è l’efficace lavoro alle assi di Josephs. Gli ospiti proseguono sull’onda dell’entusiasmo, ma Bürgler spreca l’occasione del raddoppio incartandosi proprio sul più bello. I grigionesi non riescono a reagire nemmeno al 5’, con Heed espulso. Anzi, è Wellinger a sfiorare il gol in inferiorità numerica andando via in contropiede insieme a Boedker. Al 7’ il Davos trova le prime due conclusioni pericolose, ma Zurkirchen è attento. Un minuto dopo ci prova Kienzle, fermato in extremis da Wolf. I bianconeri iniziano a perdere qualche disco di troppo nella loro zona difensiva, ma nel finale tornano padroni del ghiaccio. Al 19’05’’, dopo un asfissiante minuto di pressione da parte della prima linea luganese, Arcobello libera Boedker nello slot per il 2-0. La prima frazione si chiude con un fallo di Morini.

Secondo tempo

Il Davos sfrutta immediatamente la superiorità numerica ereditata nel finale di primo periodo, trovando il 2-1 con Marc Wieser al 20’23’’. Dopo qualche minuto di sofferenza, al 24’49’’ il Lugano sfrutta il suo primo power-play volando sul 3-1 grazie ad un tap-in vincente di Lammer, alla sua prima rete stagionale. Un’autentica liberazione per il numero 12, in chiara crescita già da alcune partite. Al 27’43’’ è ancora lui a firmare il 4-1 con un preciso tiro all’incrocio in contropiede. Gran parte del merito, però, va dato a Loeffel, autore di una spettacolare discesa sulla destra. La quarta rete ospite mette fine alla partita di Robert Mayer, che spacca il bastone e lascia spazio a Sandro Aeschlimann. La gara vive alcuni minuti di stallo fino al 31’30’’, quando i bianconeri si trovano nuovamente a giostrare in 5 contro 4 per l’espulsione di Herzog. Al 33’27’’ il power-play bianconero scherza un po’ con il fuoco, costringendo Zurkirchen al salvataggio su Corvi. Al 33’57’’ Josephs spedisce il disco in tribuna, regalando una superiorità numerica al Davos. I grigionesi non si fanno pregare e al 35’00’’ sfruttano anche questo power-play, segnando il 2-4 con Ullström dopo una respinta corta di Zurkirchen. Troy Josephs si fa subito perdonare inventandosi il gol del 5-2 al 35’26’’: disco recuperato sulla blu d’attacco e imparabile tiro all’incrocio. Per il canadese arrivato da Visp, è il secondo gol in due partite dopo quello nel derby di ieri sera. Partita chiusa? Neanche per sogno. Al 38’31’’, infatti, la difesa bianconera si fa trovare sbilanciata, dimenticandosi di Frehner all’entrata del terzo. Per lui è un gioco da ragazzi segnare il 3-5. Non è finita: appena 29 secondi dopo, al 39’00’’, Nygren fulmina Zurkirchen con una botta al volo dalla distanza, riaprendo completamente la gara. Per la seconda partita di fila, la squadra di Pelletier concede quattro reti nel periodo centrale.

Terzo tempo e overtime

Il Lugano torna in pista senza Zurkirchen (che non riappare neppure in panchina), sostituito da Schlegel. Al 41’07’’ la squadra di Pelletier completa la frittata incassando anche il 5-5 di Corvi. Il topscorer gialloblù sfrutta un’incertezza dello stesso Schlegel per spingere il disco in rete. Escludendo la pausa, i bianconeri hanno subito tre reti in 2’36’’, vanificando quanto di buono fatto in precedenza. Al 43’34’’ il Davos perde Kienzle per infortunio: l’ex bianconero (e biancoblù) deve essere accompagnato fuori dal ghiaccio. Al di là di questo episodio, i grigionesi continuano a imperversare. Al 45’ Sund colpisce il palo con una staffilata dalla distanza. Al 46’40’’ Schlegel rimedia a un suo stesso errore salvando l’impossibile su un tiro ravvicinato di Herzog. I bianconeri tornano a respirare al 49’12’’, quando Corvi viene penalizzato: il power-play non trova sbocchi, ma la gara torna in equilibrio. Al 52’48’’ Loeffel spreca una grossa occasione per riportare avanti i suoi. Al 57’ sono Josephs, Herburger e di nuovo Loeffel a creare parecchio scompiglio nello slot grigionese: Aeschlimann è decisivo. Negli ultimi secondi Schlegel si salva con qualche brivido, rinviando ogni decisione all’overtime. Al 62’23’’ Herzog commette fallo su Fazzini e Pelletier chiama il time-out per organizzare il 4 contro 3. La mossa non dà i frutti sperati, il Davos si salva senza nemmeno soffrire. A 24 secondi dalla sirena, Fazzini colpisce l’asta: il disco rimbalza sulla linea senza varcarla, come dimostra l’analisi video arbitrale. Si va dunque ai rigori: i primi in questa stagione per il Lugano. Segnano Fazzini, Boedker e Josephs, per il Davos solo Ambühl.

IL TABELLINO

Davos – Lugano d.r. 5-6 (0-2, 4-3, 1-0, 0-0)

Reti: 1’51’’ Herburger (Lammer) 0-1. 19’05’’ Boedker (Arcobello) 0-2. 20’23’’ Wieser (Ullström, in 5c4, esp. Morini) 1-2. 24’49’’ Lammer (Riva, in 4c5, esp. Sund) 1-3. 27’43’’ Lammer 1-4. 35’ Ullström (in 5c4, esp. Josephs) 2-4. 35’26’’ Josephs 2-5. 38’31’’ Frehner (Baumgartner) 3-5. 39’ Nygren (Herzog) 4-5. 41’07’’ Corvi (Palushaj) 5-5. Rigori: Fazzini 0-1. Palushai -. Arcobello -. Ullström -. Boedker 0-2. Ambühl 1-2. Josephs 1-3. Wieser -.

Arbitri: Lemelin/Tscherrig (Pitton/Steenstra). Penalità: 4x2’ c. Davos; 3x2’ c. Lugano.

Davos: Mayer (27’43’’ S. Aeschlimann); Sund, Nygren; Frehner, Egli, Herzog; Guerra, Heinen; Palushaj, Corvi, Ullström; Hänggi, Jung; Ambühl, Nussbaumer, Wieser; Stoop, Barandun; Kienzle, M. Aeschlimann, Baumgartner.

Lugano: Zurkirchen (40’ Schlegel); Heed, Wellinger; Bürgler, Arcobello, Boedker; Loeffel, Chiesa; Fazzini, Morini, Suri; Nodari, Wolf; Lammer, Herburger, Josephs; Romanenghi, Riva; Zangger, Sannitz, Haussener.

Note: Davos senza Du Bois, Paschoud, Rubanik, Dino Wieser (infortunati) e Turunen (sovrannumero); Lugano privo di Bertaggia, Lajunen, Traber e Walker (infortunati).

GLI ALTRI RISULTATI

Ambrì Piotta - Rapperswil 4-2.. Ginevra-Friburgo 2-3. Langnau-Berna 4-5. ZSC Lions-Zugo 2-6.

LA CLASSIFICA con media punti

1. Zugo 48/110 (2,292). 2. Losanna 46/83 (1,804). 3. Lugano 48/86 (1,792). 4. Friburgo 48/84 1,750). 5. ZSC Lions 48/81 (1,688). 6. Ginevra 47/78 (1,660). 7. Bienne 46/75 (1,630). 8. Davos 47/71 (1,511). 9. Berna 48/56 (1,167). 10. Rapperswil 48/47 (1,104). 11. Ambrì Piotta 48/47 (0,979). 12. Langnau 48/31 (0,646).

