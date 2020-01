Dopo cinque sconfitte consecutive, l’Ambrì Piotta torna finalmente a sorridere. A Rapperswil i leventinesi si impongono 4-1 e ottengono il loro primo successo del 2020, vendicando così il ko subito ieri sera alla Valascia dagli stessi Lakers. Volata sul 3-0 grazie alla sua maggior efficacia e solidità, la squadra di Luca Cereda ha saputo frenare il tentativo di rimonta sangallese, pur rischiando qualcosa di troppo nelle fasi iniziali del terzo tempo. Di seguito la cronaca della partita.

Primo tempo

L’Ambrì Piotta passa in vantaggio dopo appena 68 secondi, sfruttando il suo primo affondo: passaggio di Flynn da dietro la porta e tiro al volo di Upshall che non lascia scampo a Nyffeler. I biancoblù rischiano subito parecchio su un rimbalzo corto concesso da Manzato, poi superano senza pericoli la penalità incassata da Neuenschwander al 2’29’’. Al 10’ tocca ai leventinesi giocare in power-play senza profitto. Un’enorme occasione per il raddoppio capita a Trisconi, che al 15’ viene goffamente servito da Profico, facendosi poi ipnotizzare da Nyffeler. La prima frazione si chiude senza ulteriori spunti.

Secondo tempo

Il periodo centrale si apre con un imbarazzante superiorità numerica sangallese, trascorsa interamente fuori dal terzo d’attacco. Dopo una buona occasione per Wellmann e una per Fora, l’Ambrì prende il largo nel giro di 30 secondi: al 26’34’’ segna Hofer; al 27’04’’ Flynn fa 3-0 in «shorthand», 12 secondi dopo l’espulsione di Hinterkircher. Al 28’09’’ gli ospiti si ritrovano in doppia inferiorità numerica (fuori anche Ngoy) e il gol del Rapperswil arriva poco dopo, al 28’34’’, grazie a Cervenka. In pista volano i peluche destinati a un ospedale pediatrico in Liberia. Dopo un’insidiosa fase a 4 contro 4, nel finale il box-play leventinese supera un’altra delicata situazione.

©Keystone/Walter Bieri

Terzo tempo

Al 41’20’’ Jelovac commette un errore imperdonabile, servendo Casutt davanti a Manzato, ma l’attaccante dei Lakers sparacchia clamorosamente a lato. Poco dopo è Clark a sbagliare mira nello slot. Al 43’20’’ è ancora Clark a presentarsi da solo davanti a Manzato, ma anche stavolta l’Ambrì Piotta è graziato dal topscorer canadese. I vuoti difensivi cominciano però a preoccupare. Al 44’14’’ è l’asta a salvare Manzato su una conclusione di Dufner. Al 46’36’’ è Müller a partire in contropiede, ma Nyffeler è bravo a intercettare la sua conclusione. Per rimettere ordine in una gara eccessivamente aperta, al 48’24’’ Cereda chiama il time-out. Al 49’31’’ i leventinesi si ritrovano in 5 contro 4, ma non vanno oltre l’asta colpita da Müller al 51’15’’. Nel finale Manzato non molla e a 8 secondi dalla sirena Flynn chiude i conti a porta vuota.

