Primo, storico allenamento nella nuova pista per l’Ambrì Piotta. Giocatori e staff tecnico biancoblù hanno finalmente «conosciuto» il ghiaccio dell’arena. I leventinesi domani affronteranno in trasferta gli ZSC Lions mentre sabato 11 settembre, all 19.45, la squadra di coach Luca Cereda affronterà il Friburgo Gottéron: eccolo, l’attesissimo battesimo nel nuovo impianto dopo una vita intera passata nella mitica Valascia.