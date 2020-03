Maledette assicurazioni. A causa loro la Svizzera potrebbe vedersi sfuggire di mano l’organizzazione dei Mondiali di hockey su ghiaccio. Tramontata l’edizione 2020, vista l’emergenza legata al coronavirus, addetti ai lavori e tifosi rossocrociati sperano in un recupero del torneo fra 12 mesi, sempre tra Zurigo e Losanna. Uno scenario che, a oggi, il presidente della Federazione internazionale René Fasel tende però ad escludere. Il motivo? «Ci sono problemi assicurativi, in questo momento i Mondiali del 2021 si disputeranno in Bielorussia e Lettonia» ha dichiarato il numero uno della IIHF all’agenzia di stampa russa TASS. Fino al 2025 tutte le rassegne sono infatti già state assegnate e un loro slittamento di un anno appare tutto fuorché scontato. Già, maledette assicurazioni.