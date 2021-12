Che ne sarà della Coppa Spengler 2021? A sei giorni dall’ingaggio d’inizio, previsto domenica 26 dicembre, ancora non ci sono risposte ufficiali. L’Ambrì Piotta sembra ormai tagliato fuori dai giochi. Messa in quarantena preventiva in seguito a diversi casi di contagio tra giocatori e staff, la squadra biancoblù deve fare i conti con la variante Omicron, stando a quanto anticipato stamattina in conferenza stampa dal medico cantonale Giorgio Merlani: «Ci sono indizi semi-definitivi che si tratti di Omicron. A questo punto anche i contatti vanno in quarantena, ma non posso dirvi nulla sulla Spengler». La comunicazione dell’HCAP è attesa in giornata.