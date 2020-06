È alta una novantina di centimetri, pesa quasi 16 chili ed è il più antico trofeo nello sport professionistico nordamericano. Stiamo parlando della Stanley Cup, il sogno di ogni giocatore di hockey. Dal 1926 è il simbolo del trionfo in NHL, ma esiste già da prima, dal 1892. Fino ad oggi soltanto tre elvetici l’hanno conquistata: i portieri David Aebischer e Martin Gerber e il difensore Mark Streit. Gerber ci riuscì nel 2006 con i Carolina Hurricanes. Streit la vinse da comprimario con i Pittsburgh Penguins, nel 2017, appena prima di ritirarsi. Ma il primo svizzero in assoluto a mettere le mani sulla Stanley fu proprio l’ex bianconero David Aebischer, riserva di Patrick Roy nei Colorado Avalanche.

L’estremo difensore friburghese coronò il suo sogno esattamente 19 anni fa, il 9 giugno del 2001. «Non dimenticherò mai l’istante in cui sollevai il trofeo», ci raccontò in un’intervista di tre anni fa che qui vi riproponiamo. «Si lavora un’intera stagione, a volte un’intera carriera, sperando di vivere quel momento magico», proseguì Aebischer. «Durante la premiazione, quando arrivò il mio turno, mi dissero di fare attenzione, di non sottovalutare il peso della coppa. Ma prendendola tra le mani, forse per via dell’adrenalina, mi sembrò leggerissima. Una piuma. Appena la alzai, nella mia testa si sovrapposero mille piccoli flashback: i tempi duri, le persone che avevano creduto in me, i sacrifici. Ciò che mi resta oggi, a distanza di tanti anni, è soprattutto il percorso compiuto in quei playoff con dei compagni eccezionali».

David Aebischer nel 2001 in maglia Avalanche. © AP Photo/David Zalubowski

Come un matrimonio

Come da tradizione, ogni giocatore può portare la Stanley Cup a casa sua per qualche giorno. David, a fine agosto, fece tappa a Friburgo: «Vennero parecchi curiosi, per la Svizzera era una novità. La cosa più bella, per me, fu condividere quell’immensa gioia con amici e parenti. Ricordo l’evento come una sorta di matrimonio: prima ci fu una lunga e meticolosa preparazione, poi arrivò il grande giorno e tutto si esaurì velocemente. Vigono delle regole rigide, la coppa viene sempre accompagnata da due responsabili della NHL e i tifosi non possono farci quello che vogliono. Nei mesi successivi, poi, rividi la Stanley Cup in occasione di una grande cerimonia con tutta la squadra. I nostri nomi erano stati incisi sul trofeo».

Vincere nella mia stagione d’esordio fu incredibile. Per me, a 22 anni, era già fantastico poter approdare in NHL. Poterlo fare come riserva di Patrick Roy, il miglior portiere di quei tempi, mi permise di imparare tantissimo

Alle spalle di un monumento

David Aebischer riuscì a vincere il campionato NHL al suo primo tentativo: «Fu incredibile, magico. L’importante, in quei casi, è non farsi sopraffare dal sentimento di dover vincere ogni anno. Quello del 2000-01 fu un campionato perfetto, in cui giocai 26 partite di regular season come riserva di Patrick Roy. Per me, a 22 anni, era già fantastico poter approdare in NHL. Era il mio grande obiettivo e lo avevo raggiunto. Poterlo fare come backup di Roy, il miglior portiere di quei tempi e tra i più grandi di sempre, mi permise di imparare tantissimo. Allo stesso tempo ci furono dei momenti un po’ frustranti, mi sarebbe piaciuto avere più spazio, ma lui era indiscutibilmente il numero uno, ci mancherebbe. Nei tre anni trascorsi alle sue spalle disputai una settantina di partite da titolare. Fu un periodo molto bello e istruttivo».

Aebischer a Friburgo con il trofeo. © KEYSTONE/Alessandro della Valle

Quei 32 secondi di ghiaccio

Piccola curiosità: nei playoff del 2001, quelli del titolo, David Aebischer giocò soltanto 32 secondi: «Avvenne in gara-5 contro i Los Angeles Kings, nelle semifinali di Conference. Fu uno stratagemma del nostro allenatore Bob Hartley: prima di un power-play a nostro favore, per guadagnare tempo senza spendere un time-out, operò una sostituzione temporanea. Perdemmo 1-0, poi passammo il turno a gara-7. Io non misi più piede in pista, ma me lo aspettavo. L’importante era farmi trovare pronto: non sai mai cosa può succedere. In quei due mesi di playoff mi allenai duramente e mi sentii coinvolto nel cammino che ci condusse al successo».

Il sogno del veterano

L’immagine più bella della finale vinta contro i New Jersey Devils fu quella del leggendario Ray Bourque con in mano la sua prima Stanley, vinta a 41 anni, nella sua ultima stagione: «È una storia bellissima, sono onorato di averla vissuta da vicino. Dopo ventuno stagioni senza successi con i Boston Bruins, di cui era simbolo e capitano, Ray scelse gli Avalanche per inseguire il suo sogno. Il primo assalto, nel 2000, fallì, ma l’anno successivo trionfammo anche per lui. Credo che questo suo grande desiderio ci aiutò a vincere. Ci motivò a lavorare ancora più duramente, dandoci una ragione supplementare per conquistare la Stanley. La volevamo per noi e la volevamo per Bourque».

©CdT.ch - Riproduzione riservata