Quando il derby insegna a tirare i rigori

«Io odio le amichevoli. Le odio e basta. Il calcio è competizione. Non mi piace se non c’è nulla da vincere». Ad affermarlo è José Mourinho in «The Playbook», nuova serie Netflix dedicata ad allenatori e allenatrici di varie discipline sportive. Chissà se il tecnico del Tottenham la penserebbe allo stesso modo davanti ad un’amichevole di hockey su ghiaccio tra Lugano e Ambrì Piotta. Dopo il derby disputato sabato scorso a Biasca, vinto 3-2 dai bianconeri, stasera si replica alla Cornèr Arena (20.30). Per entrambe le squadre sarà l’ultimo test prima del campionato, al via giovedì prossimo con Lugano-ZSC Lions e Berna-Ambrì Piotta. Il giorno successivo, poi, le ticinesi si affronteranno una terza volta per il primo derby da tre punti.

Una prova generale

Serge Pelletier, tifoso interista ed estimatore di José Mourinho, non odia affatto le amichevoli e interpreta a modo suo il pensiero del portoghese: «Se le perdi puoi sempre dire che non contano, se le vinci non devi comunque dargli troppo peso», afferma il coach del Lugano. «Bisogna sempre ragionare al di là del risultato: un’amichevole è importante perché ti permette di provare in partita tutto ciò che hai preparato in allenamento. Vincerle spesso – come è capitato a noi con sette successi in nove incontri – ti dà inoltre una bella base di fiducia. Conferma la bontà del lavoro svolto».

Quella di stasera, per bianconeri e biancoblù, sarà una sorta di prova generale, come ci conferma Luca Cereda: «Vogliamo concludere la preparazione migliorando ulteriormente i nostri principi di gioco, portando in pista intensità e brillantezza fisica. La partita di martedì vinta 2-1 contro l’Olten ci ha già permesso di fare dei passi avanti. Ci sono ancora diverse cose da sistemare, ma era anche la terza gara in quattro giorni. La strada intrapresa è quella giusta, ora bisogna insistere e crescere laddove è possibile».

Certezze e speranze

Dal canto suo, questa sera Serge Pelletier vuole vedere ritmo e costanza per 60 minuti: «Il tempo degli esperimenti è ormai finito e ho già le idee in chiaro per quanto riguarda la composizione della squadra, comprese le coppie di difesa e i terzetti d’attacco. Insomma, siamo a buon punto».

Per vedere l’Ambrì Piotta al completo, con gli acciaccati Fora ed Horansky finalmente recuperati e con un Nättinen a pieno regime, servirà invece un po’ di pazienza: «La speranza – afferma Luca Cereda – è di avere tutti quanti a disposizione per la prima gara di campionato, ma non vi sono certezze e potremmo dover aspettare ancora un po’. Vedremo settimana prossima a che punto saremo. Lunedì Michael ha iniziato a pattinare da solo, ma non lo abbiamo forzato. Dovrebbe tornare in gruppo da settimana prossima».

Simulare la realtà

Come già successo una settimana fa a Biasca, anche questa sera Lugano e Ambrì Piotta concluderanno la loro serata con una serie di cinque rigori, indipendentemente dall’esito dei tempi regolamentari e di un eventuale overtime. Un esercizio che farebbe probabilmente rabbrividire il già citato José Mourinho, ma che i due tecnici di casa nostra accolgono con positività: «Devo essere onesto, non è stata un’idea dello staff tecnico. Ce l’hanno proposto e va bene così», spiega Pelletier. «Personalmente non vedo nessuna controindicazione e credo che per gli spettatori possa essere divertente. Per noi è un’opportunità inusuale ma interessante, perciò cercheremo di sfruttarla anche stavolta. Se nelle prime partite di campionato saremo confrontati con una serie di rigori, almeno avremo già vissuto una situazione simile. Lo scopo delle amichevoli, come accennavo in precedenza, è proprio quello di avvicinarsi il più possibile alla vera partita di campionato».

Anche Luca Cereda non ci vede nulla di male, anzi: «Penso che sia un esercizio utile per testare certi automatismi contro un avversario reale. Ovviamente, non essendoci dei punti in palio e non avendo giocato l’overtime, come è successo sabato scorso a Biasca, rimane un’esperienza emotiva diversa da una vera partita di campionato. Potrebbe servire soprattutto a quei giocatori che non hanno mai avuto l’opportunità di tirare un rigore e che in questo modo possono cominciare a sperimentare la sensazione di avere tutti gli occhi puntati addosso».

©CdT.ch - Riproduzione riservata