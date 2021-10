Il 10-4 dello scorso fine settimana a Ginevra ha permesso a Brenno Canevascini, l’uomo delle statistiche biancoblù, di togliere la polvere dai libri di storia: l’Ambrì Piotta non segnava 10 reti da 22 anni e 10 mesi esatti, quando si impose 10-2 a Friburgo. Da sabato 2 gennaio 1999 a sabato 2 ottobre 2021. La grande notte di Inti Pestoni alle Vernets – primo poker in National League per lui – rimanda a quella di un giovanissimo Paolo Duca. L’attuale direttore sportivo dei leventinesi, infatti, debuttò in prima squadra proprio in quella serata alla vecchia St. Léonard. «Firmai pure l’assist per l’1-0 di Ryan Gardner dopo una decina di minuti», ricorda l’ex attaccante, classe 1981, all’epoca non ancora maggiorenne.

Troppo fortiPiù precisamente, la squadra allenata da Larry Huras aprì le marcature...