Per la terza volta in due mesi e mezzo i Ticino Rockets sono finiti in quarantena. Per ora è «solo» una misura preventiva, in attesa dei risultati dei test effettuati oggi. L’umore dei giocatori, però, non è dei migliori. Ne abbiamo parlato con Colin Fontana, difensore e capitano dei rossoblù.

Tre quarantene in così poco tempo destabilizzerebbero chiunque, figurarsi una squadra di giovani rampanti affamati di hockey e di ghiaccio. Lunedì sera, in seguito alla positività di un giocatore sceso in pista con la maglia dei Ticino Rockets, la compagine rossoblù è finita in quarantena preventiva. La partita prevista domani contro il Winterthur è ovviamente saltata, ma altri rinvii potrebbero aggiungersi alla lista. Oggi a Biasca, uno alla volta e in orari cadenzati, i «razzi» si sono sottoposti all’ennesimo...