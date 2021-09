«Ho 59 anni, ma stasera ne dimostro 79». Con la camicia fradicia di sudore e il volto provato da mille emozioni, Chris McSorley celebra l’esordio in campionato a suon di battute folgoranti: «Partite come questa ti fanno invecchiare precocemente», afferma il tecnico bianconero dopo il 2-0 rifilato al Rapperswil. Una vittoria sofferta, in particolare dal periodo centrale in poi, ma meritata. Il Lugano ha lottato, è passato presto in vantaggio con Nodari, ha sprecato qualche opportunità per chiudere la partita in anticipo e se l’è vista brutta in più di un’occasione, prima del 2-0 di Arcobello a porta vuota. I Lakers hanno cercato il pareggio con insistenza, soprattutto nel terzo tempo, quando Niklas Schlegel ha dato il meglio di sé per blindare un grande «shutout». «Non ho più parole per il nostro...