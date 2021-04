È finita 7-3. Una goleada. Per 41 minuti, però, il Lugano è stato inguardabile, ad immagine di una prima linea svogliata e supponente. Il Langnau, presentatosi in Ticino senza stranieri e con il debole portiere di riserva Zaetta, è andato sul 3-1 all’inizio del terzo tempo. Poi i bianconeri hanno avuto una reazione incontenibile, segnando 6 reti in rapida successione, tre delle quali con Fazzini, salito a quota 21 centri stagionali. Una serata surreale, che regala alla squadra di Pelletier il provvisorio secondo posto e la matematica qualificazione ai playoff.

Primo tempo

Primo cambio inguardabile per i bianconeri, con Heed, Arcobello e compagni di linea ad infilare un errore dietro l’altro. Sturny ne approfitta per portare il Langnau in vantaggio dopo appena 48 secondi. Il Lugano conquista immediatamente un power-play, ma lo gestisce male. Al 5’45’’ tocca ai Tigers giocare con l’uomo in più: Arcobello parte in shorthand, incartandosi goffamente a tu per tu con Zaetta. I bianconeri sono impresentabili e supponenti, gli ospiti, scesi in Ticino senza stranieri, fanno ciò che vogliono nonostante i noti limiti tecnici. All’11’46’’ Neukom centra l’asta in transizione. Al 13’53’’, con il Lugano in power-play, Flavio Schmutz firma il 2-0 in contropiede. Nel finale i tigrotti sfiorano addirittura la terza rete con Nodari espulso.

Secondo tempo

Invece di cambiare marcia, il Lugano riparte in totale sofferenza, commettendo subito altri due ingenui falli (21’36’’ Suri, 24’09’’ Boedker). Il power-play del Langnau va vicinissimo alla rete, ma in qualche modo la squadra di Pelletier si salva. Al 30’18’’, un po’ dal nulla, Walker firma l’1-2 nello slot dopo un tiro di Nodari. Dieci secondi dopo i bianconeri si ritrovano in power-play, ma ancora una volta concedono un contropiede, fermato da Herburger con un fallo da rigore: Blaser sbaglia la trasformazione. Nel finale ci provano Sannitz e Walker, ma al 37’15’’ è Schlegel a sventare un break di Julian Schmutz.

Terzo tempo

Il brutto spettacolo della prima linea bianconera ricomincia subito: passaggio sbagliato di Arcobello e gol di Huguenin per l’1-3 al 40’38’’. La reazione del Lugano è immediata: al 41’01’’ Herburger accorcia le distanze. Al 42’03’’ i padroni di casa conquistano una superiorità numerica: dopo gli ennesimi pasticci di Arcobello, Boedker e Heed, ci pensa il secondo blocco di power-play a segnare il 3-3 con Fazzini al 43’32’’. Al 46’20’’ altra penalità contro i Tigers e sorpasso bianconero firmato da Loeffel al 48’20’’. Gli argini si sono rotti: al 50’10’’ arriva anche il 5-3 di Vedova. I Tigers perdono la testa; al 54’34’’ è Julian Schmutz a sedersi sulla panchina dei puniti e Fazzini fa subito 6-3. Blaser insulta gli arbitri ed ecco servito un altro power-play per i padroni di casa. Al 56’19’’ la superiorità numerica diventa doppia per un fallo di Lardi. Ancora Fazzini ne approfitta per trovare il 7-3 e la tripletta al 56’41’’.

IL TABELLINO

Lugano – Langnau 7-3 (0-2, 1-0, 6-1)

Reti: 00’48’’ Sturny (J. Schmutz) 0-1. 13’53’’ F. Schmutz (Sturmy, in 5c4!, esp. Lardi) 0-2. 30’18’’ Walker (Nodari) 1-2. 40’36’’ Huguenin 1-3. 41’01’’ Herbuger (Josephs) 2-3. 43’32’’ Fazzini (Loeffel, in 5c4, esp. Andersons). 48’20’’ Loeffel (Morini, in 5c4, esp. F. Schmutz) 4-3. 50’10’’ Vedova 5-3. 54’42’’ Fazzini (Morini, in 5c4, esp. J. Schmutz) 6-3. 56’41’’ Fazzini (Arcobello, in 5c3, esp. Blaser e Lardi) 7-3.

Arbitri: Wiegand/Dipietro (Schlegel/Wolf). Penalità: 4x2’ c. Lugano; 8x2’ c. Langnau.

Lugano: Schlegel; Heed, Wellinger; Bürgler, Arcobello, Boedker; Loeffel, Chiesa; Fazzini, Morini, Suri; Nodari, Wolf; Lammer, Herburger, Josephs; Vedova, Riva; Walker, Sannitz, Zangger.

Langnau: Zaetta; Blaser, Leeger; Berger, Weibel, Neukom; Erni, Huguenin; J. Schmutz, F. Schmutz, Sturny; Lardi, Grossniklaus; Petrini, In-Albon, Wenger; Bircher; Andersons, Melnalksnis; Doistoinov.

Note: Lugano senza Bertaggia, Lajunen, Traber (infortunati), Antonietti, Brennan, Haussener e Romanenghi (in sovrannumero); Langnau Tigers privo di Diem, Earl, Kuonen, Nilsson, Rüegsegger, Salzgeber, Schilt (infortunati), Glauser, Maxwell e Punnenovs (ammalati). Pali: 11’46’’ Neukom (asta). Al 31’54’’ rigore sbagliato da Blaser.

GLI ALTRI RISULTATI

Davos – ZSC Lions 2-3. Losanna – Ginevra 1-5. Zugo – Friburgo 4-0.

LA CLASSIFICA

1. Zugo 50/116. 2. Lugano 50/89. 3. ZSC Lions 50/87. 4. Friburgo Gottéron 50/87. 5. Losanna 49/86. 6. Ginevra Servette 48/81. 7. Bienne 46/75. 8. Davos 50/74. 9. Berna 48/56. 10. Rapperswil-Jona 48/53. 11. Ambri Piotta 49/47. 12. Langnau Tigers 50/31.

©CdT.ch - Riproduzione riservata