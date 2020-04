Quattro decimi. Un niente. Il tutto. Il nostro Mondiale poteva durare di più. Ma le partite, purtroppo, non possono durare di meno. Sessanta minuti, non si scappa. Ieri ne abbiamo giocati oltre 65, a dire il vero, ma nessuno si ricorderà di questa sconfitta per il gol di Mark Stone all’overtime. Stone. Che in inglese vuol dire «pietra». Ci sembra di averla presa in testa, quella pietra. Appuntita, pesante. Ma il colpo più duro, quello di cui parleremo per anni, ce lo ha inflitto Damon Severson. Un pareggio incredibile. Fosse arrivato un minuto prima, non avremmo avuto niente da dire. Il Canada stava spingendo da un sacco di tempo. Ma così no, dai. Anche l’ultimo pericolo sembrava sventato, l’ultimo tiro bloccato con il sacrificio di Simon Moser, guerriero rossocrociato. Invece il disco cosa fa? Torna sul bastone di Severson, passa tra cinque elvetici e si infila sotto il braccio di Genoni. Dal sogno all’incubo. Da un’euforica invasione di pista all’incredulità della nostra panchina. Nell’overtime ci proviamo, ma se il Dio dell’hockey ci avesse voluto vincitori, lo avrebbe fatto prima. Torneo finito. Dall’argento di Copenaghen ai quarti di Kosice. Due passi indietro? Non proprio. Per il terzo Mondiale di fila abbiamo raggiunto la fase ad eliminazione. Era l’obiettivo minimo, ma non per questo scontato. La Lettonia ci ha messo a dura prova. Non abbiamo battuto nessuna delle grandi nazioni, perdendo con Svezia, Russia, Cechia e Canada. Sbornaja a parte, però, ce la siamo giocata con tutti. Soprattutto con i nordamericani, contro i quali abbiamo risolto i problemi delle sfide precedenti: il power-play e i gol subiti in contropiede. Non siamo ancora una squadra da «top 6», ma con una partita perfetta possiamo sempre dire la nostra. Partita perfetta, quando la Svizzera affronta il Canada, non vuol dire vincere 6-0 ma 2-1. Soffrendo, lottando, colpendo con cinismo. Cercando di attaccare, sì, ma senza scoprirsi. Abbiamo creduto di riuscirci per 59 minuti, 59 secondi e 96 centesimi.