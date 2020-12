Questa sera saranno tra i pochi privilegiati a potersi sedere sulle tribune della Cornèr Arena. Esattamente dieci anni fa, Paolo Duca e Hnat Domenichelli erano invece sul ghiaccio. Da avversari. Già, gli attuali direttori sportivi di Ambrì Piotta e Lugano hanno animato l’ultimo derby programmato a poche ore dal Natale. Addirittura il «Duke» realizzò una delle reti che permisero ai biancoblù d’imporsi 4-2. Si giocava alla Valascia, davanti a 6.199 spettatori, in un match di bassissima classifica, valido per il 35. turno di campionato. I più fortunati – come l’HCAP – oggi raggiungeranno appena quota venti. E, va da sé, lo faranno in una pista deserta. O quasi.

I superstiti

Torniamo al 23 dicembre del 2010. Sorrise all’Ambrì, dicevamo. In quella squadra – allenata da Kevin Constantine – militavano...