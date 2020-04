Lasciamo la Svezia con un pizzico di nostalgia e con la consapevolezza - anche se ancora fatichiamo a realizzare la portata dell’impresa - di aver vissuto un momento forse unico nella storia dello sport rossocrociato. Gli aggettivi in queste due settimane si sono sprecati: il cammino della nazionale svizzera di hockey ai Mondiali di Stoccolma è stato semplicemente trionfale. Trionfale, sì, nonostante la sconfitta in finale. Tutta una nazione ha provato emozioni intensissime, impensabili alla vigilia della manifestazione, contagiata da un’euforia che aumentava man mano che si susseguivano i successi elvetici. Le sette vittorie consecutive nel girone preliminare, il successo nei quarti con la Repubblica Ceca e la lezione impartita agli Stati Uniti in semifinale. Lo sport è fantastico perché sfugge ad ogni logica: pensavamo di avere una selezione deboluccia e invece quello visto all’opera nel lontano Nord si è rivelato il gruppo più forte di sempre. Lungi da noi il desiderio di smorzare l’entusiasmo di chi ha pianto lacrime di gioia: la Svizzera non è diventata all’improvviso il secondo Paese hockeisticamente più forte del mondo. Per certi versi, gli exploit della squadra di Sean Simpson ci hanno ricordato quelli calcistici della Danimarca, invitata dell’ultimo istante e capace di vincere l’Europeo del 1992. Dobbiamo insomma gustarci e assaporare fino in fondo il momento, senza sorprenderci troppo se il prossimo anno in Bielorussia dovessimo magari tornare nei ranghi. Ciò non toglie che quello che ha fatto vedere questa eccezionale Svizzera apre nuovi scenari nel panorama dell’hockey - e forse di tutto lo sport - rossocrociato. A cominciare, ce lo auguriamo senza crederci in fondo troppo, dal Ticino. In questi giorni di pura follia il nostro Cantone ha realizzato che al mondo non esistono solo Ambrì Piotta e Lugano. Per una volta l’hockey della nazionale troppo spesso snobbato o intravisto di sfuggita con un sorrisino ironico sulle labbra - ha accumunato tifosi di fazioni diverse, uniti sotto il segno della bandiera rossocrociata. Potrebbe sembrare una banalità, ma per chi vive giornalmente la nostra realtà è invece già un successo. Oltre i confini cantonal-ticinesi la Svizzera godrà inevitabilmente di una considerazione a livello internazionale sicuramente maggiore rispetto ad oggi. Potrebbero aprirsi le porte di tornei di preparazione più importanti, in cui sfidare regolarmente il gotha dell’hockey europeo, non soltanto durante i Mondiali o le Olimpiadi. Ciò che permetterebbe ai nostri giovani di accumulare esperienze utilissime per la loro crescita professionale. Nel prossimo futuro, c’è da scommetterci, saranno molti i giocatori che - sulle orme dei vari Brunner, Diaz, Josi e Streit - saranno chiamati a calcare le piste della mitica NHL e di confrontarsi così con il meglio che l’hockey mondiale può offrire e a trarne vantaggio - in una sorta di spirale positiva - sarà ancora una volta la nostra nazionale. Ogni successo, anche il più bello, può però avere il suo rovescio della medaglia. In caso di migrazione sempre più massiccia verso i lidi nordamericani dei nostri elementi dotati di maggior talento, rischia fortemente di impoverirsi il campionato. Ecco perché diventerà ancor più importante contare su società che fanno del settore giovanile una delle loro priorità. Il rischio - in un mercato già oggi arido e apparentemente sul punto di esplodere a livello dei costi - è quello di un’incontrollabile inflazione del prezzo dei giocatori, anche di quelli meno dotati. Sarà allora fondamentale il ruolo dei club - e quindi della Lega - chiamati ad un maggior senso delle responsabilità. Per non rovinare quanto di bello ha fatto la Svizzera ai Mondiali di Stoccolma. Talmente fantastico che quasi ancora non ci crediamo. E in fondo ci auguriamo - dopo che a livello mondiale la Svizzera nella storia ha saputo primeggiare praticamente solo negli sport individuali - che il cammino rossocrociato tracci nuove vie, finora mai esplorate, anche per altre discipline collettive.