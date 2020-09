Dove eravamo rimasti? Al 29 febbraio scorso e a un sabato sera francamente surreale in cui – nell’ultima giornata della regular season – l’Ambrì Piotta si era imposto nel pesantissimo silenzio della Cornèr Arena. La sconfitta nel primo derby a porte chiuse della storia – grazie al contemporaneo successo del Losanna sul Berna – non aveva comunque impedito al Lugano di agguantare i playoff. Come è andata poi a finire lo sanno tutti: ad avere la meglio era stato il virus e la stagione si era chiusa così, di punto in bianco, senza vinti né vincitori. C’era altro a cui pensare, in quei giorni difficili e lo sport passava fisiologicamente in secondo piano. Anzi, per lunghe settimane è stato cancellato dal coronavirus. Sette mesi dopo – giorno più, giorno meno – anche l’hockey ci riprova.

