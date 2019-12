Raeto Raffainer non si nasconde. Se la Coppa Spengler del Davos è stata un fiasco è anche a causa di una gestione sportiva lacunosa. «Prima però diciamo che tutto è andato storto» sottolinea il ds dei grigionesi: «Il 25 dicembre avevamo cinque giocatori in ospedale e il giorno successivo altri due hanno preso un brutto virus che ha poi debilitato parte della squadra». Di qui il tentativo di correre ai ripari. «Abbiamo cambiato strategia, nella speranza che prendendo tempo con alcuni elementi saremmo arrivati al top ai quarti di finale. A nostro avviso era l’unico modo per provare a vincere il torneo. Come indicato però non ha funzionato nulla».

In particolare i tifosi non hanno digerito la controprestazione nel «classico» con il Team Canada, figlia appunto di un lineup composto da soli tre blocchi offensivi e un unico straniero. «Quello è stato un grande errore da parte nostra. Un errore da non ripetere mai più. Scendere sul ghiaccio per non vincere non è accettabile in questo sport». Contro il TPS Turku il Davos ha invece fatto il possibile, mentre secondo il coach Christian Wohlwend è venuto meno il calore del pubblico di casa. Con l’attacco ai tifosi il tecnico è andato «lungo»? «I fan presenti alla Spengler non sono gli stessi del campionato. Per entusiasmarli devi dimostrare di lavorare duro, serve trasmettere emozioni. Ed è proprio quanto è stato capace di fare l’Ambrì, coinvolgendo i propri beniamini ma anche l’amante dell’hockey». Per Raffainer insomma non va puntato il dito contro gli spettatori: «Se non sono arrivate emozioni è solo colpa nostra».