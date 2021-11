Dopo due anni a Lugano, Reto Suri è tornato a casa. A Zugo, nella squadra campione svizzera in carica. Già, il destino ha voluto che i Tori – per i quali aveva già militato per sette stagioni – vincessero il titolo proprio senza di lui. Ci riproveranno quest’anno, poco ma sicuro. Suri, intanto, è un giocatore felice: «Sì – afferma – per me è stato davvero un po’ come tornare a casa. L’obiettivo, con la mia famiglia, è quello di rimanere da queste parti anche quando metterò fine alla carriera. Ho apprezzato molto i due anni trascorsi in Ticino, anche se sono state le due stagioni più difficili in assoluto per l’hockey svizzero, a causa della pandemia. Nella mia prima stagione a Lugano i playoff sono stati cancellati; l’anno scorso invece dopo un’ottima stagione regolare non siamo stati in grado...