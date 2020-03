Stop al campionato. Niente playoff e playout. Impossibile fare diversamente. È quanto ha confermato la Lega dopo la conferenza telefonica di giovedì mattina con i 24 club di National e Swiss League. Sin qui, dunque, la decisione fondamentale circa lo svolgimento della stagione. «Dopo le disposizioni comunicate dalle autorità ticinesi lo svolgimento del postseason non era più sostenibile» hanno reso noto i vertici della SIHF. Già, ma già fra 24 ore le società torneranno a incontrarsi per sciogliere i nodi ancora presenti. Spinosissimi, quelli legati alla promozione dalla Swiss League e all’inverso la relegazione dal massimo campionato svizzero. «Tutte le scelte relative ai titoli di campioni svizzeri e alle promozioni/relegazioni per la stagione 2019/20 saranno presi durante l’assemblea straordinaria della Lega, in agenda venerdì 13 marzo» il comunicato della Lega. Tradotto la situazione, sportivamente parlando, resta molto delicata. E domani a Ittigen se ne vedranno delle belle.

Intanto non saranno fermate solo la National e la Swiss League. Tutti i campionati sono stati annullati con effetto immediato: dalla MySports League, alla Women’s League, passando per i tornei regionali (anche seniori). Non solo. Anche le competizioni degli U20-Elit (con il Lugano in semifinale nei playoff) e degli U17-Elit sono state fermate. Anche per questi casi i passaggi di categoria saranno affrontati nei prossimi giorni.