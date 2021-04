L’Hockey Club Ambrì-Piotta ha rinnovato i contratti di Benjamin Conz, Elias Bianchi, Diego Kostner e Michael Fora. Il portiere giurassiano Conz #1 ha siglato un accordo valido con il club leventinese per le prossime due stagioni con un’opzione a favore della società per un ulteriore anno. Nell’ultimo campionato il classe ’91 ha collezionato 16 presenze con una percentuale di parate del 91.7%.

Bianchi #20 ha rinnovato il proprio contratto con il club leventinese per un’ulteriore stagione. L’ala classe ’89, che la scorsa stagione ha collezionato solamente 7 presenze a causa di un infortunio, in carriera ha disputato 475 partite in maglia biancoblù sull’arco di 10 stagioni.

Il centro Diego Kostner #22 ha messo la firma su un contratto valido per le prossime due stagioni e resterà dunque in Leventina sino al termine della stagione 2022/2023. Il classe ’92 è reduce dall’annata più produttiva della sua carriera in National League, con un bottino di 9 gol e 14 assist in 50 partite, e da 5 anni è un elemento importante della famiglia biancoblù.

Infine, il difensore Fora #29 ha rinnovato il proprio contratto sino al termine della stagione 2022/2023. L’accordo prevede una clausola rescissoria che il giocatore può far valere per la stagione 2022/2023 entro il 31 gennaio 2022. Nella stagione appena conclusa, Mike ha messo a referto 7 gol e 14 assist in 45 partite e si appresta a disputare la sua settima stagione in maglia biancoblù.

©CdT.ch - Riproduzione riservata