L’Hockey Club Lugano ha fatto sapere che, considerato il fatto che molti giocatori della squadra bianconera non sono ancora idonei per la ripresa delle competizioni dopo la loro positività alla COVID-19 e i sintomi della malattia e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione Medica di Swiss Ice Hockey, la partita di National League tra il Lugano e il Friburgo in programma martedì 15 dicembre alla Cornèr Arena è stata rinviata a data da stabilire.