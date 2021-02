Rinviate altre due partite dell’Ambrì

Dopo il primo caso verificatosi il 29 gennaio scorso, sono risultati positivi al coronavirus complessivamente 18 giocatori e 2 membri dello staff biancoblù. Lo fa sapere l’Hockey Club Ambrì Piotta in una nota odierna, spiegando che a causa dei numerosi casi positivi e nel rispetto delle prescrizioni per il ritorno alle competizioni della Commissione Medica di Swiss Ice Hockey, l’HCAP non sarà pronto a riprendere il campionato al termine della quarantena previsto il 7 febbraio. Di conseguenza, le partite di National League in programma martedì 9 febbraio contro lo Zugo e venerdì 12 febbraio contro il Langnau sono state rinviate a data da stabilirsi.