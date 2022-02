Un mese – o poco meno – da gestire al meglio per arrivare al top alla fase finale della regular season e ai playoff. Un mese di preparazione fisica a ranghi ridotti: Alatalo, Müller, Loeffel, Thürkauf, Boedker e Carr sono infatti impegnati alle Olimpiadi di Pechino con le rispettive nazionali. Il lavoro non manca per Lassi Laakso, preparatore fisico dell’HC Lugano. «I nostri obiettivi durante questa pausa – spiega – erano due: riposare dopo un periodo molto intenso ed effettuare poi un lavoro di forza e di potenza, difficile da portare avanti durante la regular season». Tutto sembra procedere al meglio.

Gioie e dolori... ai muscoliRiavvolgendo il nastro, il Lugano ha disputato la sua ultima partita, a Langnau, lo scorso 28 gennaio: «In seguito abbiamo concesso alla squadra una decina di giorni...