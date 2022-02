Dopo tre sconfitte nella fase a gironi, la Svizzera di Patrick Fischer non sbaglia la prima partita da «dentro o fuori» e può continuare a vivere il suo sogno olimpico. I rossocrociati hanno vinto 4-2 l’ottavo di finale contro la Repubblica Ceca. Domani mattina alle 9.40 contenderanno alla Finlandia un posto in semifinale. È quello l’obiettivo dichiarato alla vigilia.

La partita contro i cechi era iniziata male per capitan Diaz e compagni, con il vantaggio avversario trovato da Klolk a metà del primo tempo. Un fallo di Kovar su Weber ha però rilanciato la Svizzera, capace di capitalizzare il suo primo power-play con l’1-1 dell’eterno Ambühl al 14’59’’. Appena 13 secondi dopo Mottet ha firmato il 2-1 con grande opportunismo. Un micidiale uno-due che ha sbloccato gli uomini di Fischer, deludenti nella fase a gironi del torneo. A metà del periodo centrale, ancora in superiorità numerica, è arrivato l’importantissimo 3-1 di Malgin. La Cechia ha reagito spingendo parecchio, ma la difesa elvetica non ha tremato davanti all’eccellente Genoni. Nel terzo tempo la Svizzera ha controllato al meglio la situazione trovando anche la quarta rete con Diaz al 55’. Un minuto più tardi Cervenka ha riportato sotto i suoi in 6 contro 4, con Müller penalizzato e con il portiere Hrubec richiamato in panchina.