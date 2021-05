Grande riscatto per la Svizzera ai Mondiali di hockey su ghiaccio. Due giorni dopo l’inaspettata batosta rimediata contro la Svezia (0-7), la selezione di Patrick Fischer ha strapazzato la Slovacchia, imbattuta dopo le sue prime tre partite. È finita 8-1, con i rossocrociati bravi a colpire nei momenti importanti e a sfruttare ben cinque volte il power-play.

A sbloccare il risultato, dal 6’53’’, è stato capitan Diaz in superiorità numerica, dopo la penalità di partita rimediata da Pospisil per una brutta carica ai danni di Ambühl (comunque uscito indenne dal contrasto alle assi). Gli elvetici hanno poi preso il largo nel periodo centrale, iniziato con il raddoppio di Andrighetto al 20’25’’, sempre con un uomo in più sul ghiaccio. Del bianconero Loeffel il 3-0 al 25’17’’, mentre Hofmann (già autore di due assist) ha realizzato il 4-0 al 36’11’’. L’ultima frazione è stata aperta dal 5-0 di Meier, rapidamente seguito dal 6-0 di Kurashev e dal 6-1 di Kristof, che ha privato Berra del secondo «shutout» del torneo dopo quello ottenuto con la Danimarca. Nel finale, dopo un’altra penalità di partita contro Rosandic, la Svizzera ha dilagato con Hofmann (52’39’’) e Loeffel (54’03’’), entrambi protagonisti con una doppietta.