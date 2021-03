Sono passati 70 giorni da quell’8 gennaio a Ginevra, una data che Elia Riva non dimenticherà facilmente: la violenta carica di Damien Riat dopo pochi istanti di gioco, la testa che sbatte contro la balaustra, la drammatica uscita dal ghiaccio sorretto dallo staff medico, il lento ritorno alla normalità dopo la commozione cerebrale. Ora, però, è tempo di guardare avanti. Nel weekend, il difensore ticinese potrebbe infatti tornare a giocare in una delle due partite in programma a Berna.

«Finalmente!», esclama Elia con un gigantesco sorriso. «È stata una riabilitazione lunga, un’esperienza pesante, ma ora mi sento bene e i controlli medici lo confermano: sono nuovamente abile al 100%».

I momenti più duri, per Riva, sono alle spalle: «Le prime tre settimane dopo l’infortunio sono state le più difficili...