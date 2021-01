Ha solo 23 anni, Elia Riva, ma è già alla sua quinta stagione con la maglia del Lugano. Una sorta di predestinato, ricco di talento, che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nello scacchiere bianconero. Per tempo medio di ghiaccio a partita, con 19’45’’, è secondo solo allo svedese Tim Heed, che viaggia a più di 25 minuti a incontro: «Ne sono felice – afferma con un timido sorriso il difensore ticinese – ma devo dire che quest’anno mi sento molto bene fisicamente, sono più in forma rispetto alle passate stagioni. Durante l’estate ho modificato un po’ la mia preparazione, puntando molto sugli esercizi «cardio». Inoltre – visto che in passato ho spesso avuto problemi agli adduttori – ho lavorato parecchio sull’elasticità. Lo staff tecnico è stato molto chiaro, dicendomi ciò che...