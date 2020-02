Dopo le dure critiche espresse dall’HC Lugano, anche l’Associazione HC Biasca, azionista promotore e realizzatore del progetto Rockets, si chiama fuori dal progetto Ticino Rockets. «Da tempo ormai non vi sono più le condizioni per una gestione aziendale generale serena ed equilibrata dell’HC Biasca SA, come era stata pensata e accettata da tutti gli azionisti in origine».