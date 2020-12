Sabato pomeriggio i Ticino Rockets sono stati sconfitti dal Kloten, capolista, al termine di una partita molto vivace e combattuta. I ragazzi di Landry hanno infatti portato sul ghiaccio tanta grinta e intensità, mettendo in difficoltà gli avversari fino alla fine.

Spiller apre le marcature al 4’05 ma i Rockets non si sono persi d’animo e hanno continuato a macinare il loro gioco.

Nel secondo tempo i padroni di casa hanno migliorato ulteriormente le proprie trame,, giocandosela alla pari contro il più quotato Kloten. Poco dopo metà partita, Bionda trova il meritato pareggio ma pochi secondi dopo, una decisione molto dubbia degli arbitri regala una superiorità numerica agli ospiti e in power-play bastano soltanto 10 secondi a Knellwolf per riportare i suoi in vantaggio.